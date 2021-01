Salvini si indigna sui social per l’Italia senza bandiera alle Olimpiadi, ma la riforma del Coni l’ha fatta la Lega (Di martedì 26 gennaio 2021) Qualcuno dovrebbe dirglielo. Eppure, a volte, i trending topic prevalgono nettamente sul buonsenso. Matteo Salvini e le Olimpiadi rappresentano i due principali hashtag su Twitter, accanto alle dimissioni di Giuseppe Conte. Tuttavia, sin da ieri sera, il leader della Lega ha provato a posizionarsi (e a posizionare il proprio elettorato) sulla questione della mancata esposizione della bandiera dell’Italia (e dell’inno nazionale che dovrebbe accompagnare gli atleti trionfatori) ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo, come punizione che sembra ormai decisa dal CIO per la riforma della governance del comitato olimpico nazionale. Una riforma che mette a rischio anche l’organizzazione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Matteo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 26 gennaio 2021) Qualcuno dovrebbe dirglielo. Eppure, a volte, i trending topic prevalgono nettamente sul buonsenso. Matteoe lerappresentano i due principali hashtag su Twitter, accantodimissioni di Giuseppe Conte. Tuttavia, sin da ieri sera, il leader dellaha provato a posizionarsi (e a posizionare il proprio elettorato) sulla questione della mancata esposizione delladel(e dell’inno nazionale che dovrebbe accompagnare gli atleti trionfatori) ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo, come punizione che sembra ormai decisa dal CIO per ladella governance del comitato olimpico nazionale. Unache mette a rischio anche l’organizzazione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Matteo ...

Fu responsabilità del governo giallo-verde e la trattativa era stata gestita dal braccio destro Giancarlo Giorgetti ...

