"Salvini? Rischia la leadership". Dalla Gruber girano voci sulla Meloni: un gioco sporco per indebolirli? (Di martedì 26 gennaio 2021) Stefano Feltri è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, nella puntata andata in onda martedì 26 gennaio su La7. Il direttore di Domani è stato interpellato per parlare anche del centrodestra, che sembra unito, coeso e compatto, tanto da chiedere al presidente Sergio Mattarella di partecipare alle consultazioni con una delegazione unitaria, che quindi comprenderebbe Lega, Fi, Fdi, Udc, Cambiamo e Noi con l'Italia. La decisione è stata presa oggi pomeriggio al termine di un vertice a cui hanno preso parte, tra gli altri, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. “Nel corso del vertice - si legge nella nota ufficiale - il centrodestra ha ribadito la necessità che l'Italia abbia in tempi rapidi un governo con una base parlamentare solida, una forte legittimazione e non, invece, un esecutivo con una maggioranza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Stefano Feltri è stato ospite di Lillia Otto e Mezzo, nella puntata andata in onda martedì 26 gennaio su La7. Il direttore di Domani è stato interpellato per parlare anche del centrodestra, che sembra unito, coeso e compatto, tanto da chiedere al presidente Sergio Mattarella di partecipare alle consultazioni con una delegazione unitaria, che quindi comprenderebbe Lega, Fi, Fdi, Udc, Cambiamo e Noi con l'Italia. La decisione è stata presa oggi pomeriggio al termine di un vertice a cui hanno preso parte, tra gli altri, Matteo, Giorgiae Antonio Tajani. “Nel corso del vertice - si legge nella nota ufficiale - il centrodestra ha ribadito la necessità che l'Italia abbia in tempi rapidi un governo con una base parlamentare solida, una forte legittimazione e non, invece, un esecutivo con una maggioranza ...

DantiNicola : Grazie alla riforma dello sport Salvini-Spadafora che ha cancellato l'indipendenza del #CONI dalla politica, l'Ital… - gennaromigliore : A causa di una violazione della carta olimpica commessa durante il Conte I nella riforma Salvini-Spadafora che nega… - paolorm2012 : RT @DantiNicola: Grazie alla riforma dello sport Salvini-Spadafora che ha cancellato l'indipendenza del #CONI dalla politica, l'Italia risc… - Gio2020Gio : @8sofia288 @ManlioDS @GiorgiaMeloni @luigidimaio Vabbhe inutile continuare.Non è esercizio democratico è far inte… - ventoc : RT @AugustoMinzolin: Per staccare Conte da poltrona di Palazzo Chigi c’è voluta la fiamma ossidrica. Solo che se non c’è un sussulto della… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Rischia "Salvini, si rischia la violenza" Scoppia il caos in diretta in tv ilGiornale.it Gregoretti: toghe sentono Conte, resta in agenda giovedì audizione premier

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Giovedì mattina alle 10.30 a Palazzo Chigi, in Sala Verde, il premier Giuseppe Conte verrà audito, come persona informata sui fatti, sul caso Gregoretti, il procedimento su ...

Governo, diretta. Conte si è dimesso. De Falco: verso accordo per gruppo. Salvini e Meloni: «No al ter». Consultazioni domani

Crisi di governo al buio. Il premier Conte, salito al Colle alle 12, è stato 30 minuti a colloquio con Mattarella e si è dimesso per poi recarsi dai presidenti di Senato e ...

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Giovedì mattina alle 10.30 a Palazzo Chigi, in Sala Verde, il premier Giuseppe Conte verrà audito, come persona informata sui fatti, sul caso Gregoretti, il procedimento su ...Crisi di governo al buio. Il premier Conte, salito al Colle alle 12, è stato 30 minuti a colloquio con Mattarella e si è dimesso per poi recarsi dai presidenti di Senato e ...