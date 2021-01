Sale la tensione nella regione Karen Scontri tra esercito birmano e guerriglia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 26 gennaio 2021) Distretto di Mutraw,State, 26 gen – La “pax birmana” non dura. O meglio, non è mai veramente iniziata. Nonostante gli sforzi profusi in questi anni dalla stampa internazionale per cercare di vendere la descrizione di un paese, il Myanmar, oramai avviato verso la risoluzione del lunghissimo conflitto interno con i numerosi gruppi etnici che lo compongono, sul campo le cose vanno diversamente. Fin dal 2015, anno in cui venne firmato un cessate il fuoco tra governo di Rangoon e vertici dellaNational Union (il più antico movimento indipendentista del paese), le violazioni dell’accordo da parte dell’sono state frequenti. Le truppe birmane hanno costruito nuove basi e rafforzato quelle esistenti, hanno tracciato strade da utilizzare per il trasporto di materiale bellico e di rifornimenti per ...