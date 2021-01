“Sai perchè cadiamo, Bruce?” | Citazioni dal Cinema (Di martedì 26 gennaio 2021) Rieccoci con la nostra rubrica Citazioni dal Cinema, in cui vi presentiamo una citazione tratta dalla famosissima trilogia di Batman di Nolan che dice: “Sai perchè cadiamo, Bruce?” “Sai perchè cadiamo, Bruce?” è una citazione che pressochè tutti gli appassionati di Christopher Nolan e dei fumetti conoscono. È infatti la domanda che vediamo porre più volte nel corso della trilogia, iniziando da Batman Begins per concludere con Il cavaliere oscuro – Il ritorno. La dice il padre Thomas Wayne a suo figlio e la ripete il maggiordomo Alfred sempre a Bruce Wayne. La domanda posta nei differenti contesti ha sempre lo stesso significato: far capire al protagonista delle pellicole e allo spettatore che le guarda quanto la caduta faccia parte ... Leggi su tuttotek (Di martedì 26 gennaio 2021) Rieccoci con la nostra rubricadal, in cui vi presentiamo una citazione tratta dalla famosissima trilogia di Batman di Nolan che dice: “Sai?” “Sai?” è una citazione che pressochè tutti gli appassionati di Christopher Nolan e dei fumetti conoscono. È infatti la domanda che vediamo porre più volte nel corso della trilogia, iniziando da Batman Begins per concludere con Il cavaliere oscuro – Il ritorno. La dice il padre Thomas Wayne a suo figlio e la ripete il maggiordomo Alfred sempre aWayne. La domanda posta nei differenti contesti ha sempre lo stesso significato: far capire al protagonista delle pellicole e allo spettatore che le guarda quanto la caduta faccia parte ...

