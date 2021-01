Sacrificano le due figlie | coppia in pieno delirio arrestata

SANDOKA01862048 : Un medico dell'ospedale di Montichiari ( Brescia) arrestato per aver ucciso due pazienti con influenza Covid...Ques… - maurizioabcd : #matteorenzi #italiaviva sacrificano due ministri e un sottosegretario, ma non rischiano la loro poltrona. Si asten… -

Ultime Notizie dalla rete : Sacrificano due

Il Mattino

"Vogliamo unirci nel ringraziare i carabinieri, oltreché tutti gli uomini e tutte le donne delle nostre forze dell’ordine, che in divisa sacrificano parte della loro vita per garantirci il diritto all ...Il dibattito sulla didattica a distanza e il ritorno in aula si divide tra chi teme una crescita dei contagi e chi considera l’istruzione un bene irrinunciabile. Una via d’uscita per evitare agli stud ...