Rosso scuro: il nuovo colore che fa paura a 4 regioni italiane (Di martedì 26 gennaio 2021) Rosso scuro: il colore che fa più paura adesso è questo. E nella nuova categoria di zone lanciata dall'Unione europea, in Italia saranno quattro le regioni italiane che probabilmente vi rientreranno: si tratta di Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano.

