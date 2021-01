Rosalinda Cannavò piange sola in sauna dopo incontro con il fidanzato Giuliano: lo sfogo nella notte (Di martedì 26 gennaio 2021) dopo tutti i dubbi emersi negli ultimi giorni e come ampiamente atteso, ieri sera nel corso della puntata del Grande Fratello Vip si è vissuto l’atteso confronto tra Giuliano Condorelli e la fidanzata Rosalinda Cannavò. La giovane attrice aveva chiesto nelle passate settimane un gesto forte da parte del ragazzo il quale oltre a presentarsi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 26 gennaio 2021)tutti i dubbi emersi negli ultimi giorni e come ampiamente atteso, ieri sera nel corso della puntata del Grande Fratello Vip si è vissuto l’atteso confronto traCondorelli e la fidanzata. La giovane attrice aveva chiesto nelle passate settimane un gesto forte da parte del ragazzo il quale oltre a presentarsi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

