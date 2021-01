Rosalinda Cannavò, dopo l’incontro con Giuliano crolla nella notte: “Ho paura di rivivere quell’incubo” (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuliano ha chiesto a Rosalinda Cannavò di andare a convivere dopo il Grande Fratello Vip, lei nella notte è scoppiata a piangere dopo i dubbi manifestati al Grande Fratello Vip in merito alla sua relazione con Giuliano, Rosalinda Cannavò ieri sera ha incontrato il fidanzato. All’inizio la gieffina era freezata, Giuliano le ha detto: “Surreale tutto ciò. Quello che ho fatto sino ad oggi è essere riservato come sai. Se l’ho fatto per proteggere e tutelare quello che abbiamo creato. Come vedi sono qui, ci sono cascato con tutte le scarpe”. Il fidanzato dell’attrice ha ammesso di essere rimasto un po’ stupito dalle cose che lei ha detto nella casa più spiata d’Italia in merito ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 26 gennaio 2021)ha chiesto adi andare a convivereil Grande Fratello Vip, leiè scoppiata a piangerei dubbi manifestati al Grande Fratello Vip in merito alla sua relazione conieri sera ha incontrato il fidanzato. All’inizio la gieffina era freezata,le ha detto: “Surreale tutto ciò. Quello che ho fatto sino ad oggi è essere riservato come sai. Se l’ho fatto per proteggere e tutelare quello che abbiamo creato. Come vedi sono qui, ci sono cascato con tutte le scarpe”. Il fidanzato dell’attrice ha ammesso di essere rimasto un po’ stupito dalle cose che lei ha dettocasa più spiata d’Italia in merito ...

