Romina Power ha conquistato Albano con un gesto preciso | “Mi ha affascinato | in lei ho rivisto…”

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 26 gennaio 2021) La coppia Al Bano eè rimasta nella memoria di tutti non solo per il successo artistico che li rende altrettanto unici agli occhi del pubblico, ma anche per l’amore. Perché un sentimento così forte e duraturo non può esser cancellato e tolto dai ricordi dei fan. Un amore bellissimo che molti anni fa ha unito due vite … L'articolo proviene da Velvet Gossip.