Romero re dell’anticipo | ecco perché è tra i migliori difensori in Serie A – ANALISI TATTICA

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Le prestazioni dinella prima metà di stagione inA sono state esaltanti: il difensore dell’Atalanta eccelle per recuperi, intercetti e anticipiSe dovessimo fare la Top XI questo girone d’andata, sarebbe quasi impossibile non schierare. Per quanto già al Genoa si intuisse che avesse le doti per fare bene nel peculiare sistema tattico di Gasperini, in pochi si aspettavano un simile rendimento.Come sappiamo, l’Atalanta è una squadra che applica un sistema di pressing fortemente orientato sull’uomo, con duelli individuali a tutto campo. Inon devono essere attendisti, ma abituarsi a inseguire l’avversario anche in parti del campo molto lontane dalla propria zona di competenza.In questo contesto, dove c’è meno da preoccuparsi della copertura degli spazi e di mantenere le linee ordinate, ...