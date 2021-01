Roma, Pellegrini è il nuovo capitano (Di martedì 26 gennaio 2021) La Roma verso un cambio piccolo ma significativo. La fascia di capitano che passa dal braccio di Edin Dzeko a quello di Lorenzo Pellegrini : sembra ormai deciso che il nuovo capitano sarà proprio il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Laverso un cambio piccolo ma significativo. La fascia diche passa dal braccio di Edin Dzeko a quello di Lorenzo: sembra ormai deciso che ilsarà proprio il ...

WhoScored : ?? A thriller in Rome 17' | 1-0 ?? Roma: Mayoral 24' | 1-1 ?? Spezia: Piccoli 52' | 2-1 ?? Roma: Mayoral 55' | 3-1… - riccardo_casoli : RT @DajeRomaDaje5: ???? La Roma ha deciso: Lorenzo #Pellegrini è il nuovo capitano giallorosso ©? In bocca al lupo @LorePelle7 ?? #ASRoma #D… - DajeRomaDaje5 : ???? La Roma ha deciso: Lorenzo #Pellegrini è il nuovo capitano giallorosso ©? In bocca al lupo @LorePelle7 ??… - infoitsport : Roma, Pellegrini è il nuovo capitano - aquilinofilm : RT @forzaroma: La Roma cambia capitano: fascia ancora a #Pellegrini #ASRoma -