Roma, il ritratto di Patrick Zaki sarà proiettato per un mese sulla facciata del Campidoglio (Di martedì 26 gennaio 2021) . Il ritratto di Patrick Zaki, lo studente arrestato lo scorso 7 febbraio al Cairo, in Egitto, sarà proiettato per un mese sulla facciata del Campidoglio. L'iniziativa è stata realizzata su spinta dell'Associazione InOltre Alternativa Progressista, promotrice delle iniziative in favore di Zaki e durerà un mese. Dalle ore 15 di domani e per i prossimi trenta giorni, il ritratto di Patrick Zaki sarà esposto sulla facciata del Campidoglio. A comunicarlo è stato il Comune di Roma, dopo che lo scorso 30 settembre è stata approvata all'unanimità una mozione dell'assemblea ...

