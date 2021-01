Rocco Casalino licenziato da Conte: l’indiscrezione da Palazzo Chigi che scotta (Di martedì 26 gennaio 2021) Rocco Casalino licenziato? Di retroscena in queste ore se ne leggono tantissimi. La verità certa al momento è una sola Giuseppe Conte, l’avvocato del popolo, ha annunciato all’ultimo consiglio dei ministri le dimissioni e si è recato al Colle per conferire col presidente della Repubblica, che ha ora la partita nelle sue mani. Tralasciando le possibili alternative che si spalancano dinnanzi al Capo dello Stato, vogliamo rilanciare una fresca indiscrezione di “Libero Quotidiano”. Una voce riguardante Rocco Casalino che arriverebbe direttamente da Palazzo Chigi: «C’è chi sostiene che ad horas starebbe tornando al centro la richiesta iniziale dei renziani a Conte: più che “dacci il Mes” quotidiano, liberaci da Rocco». È ... Leggi su urbanpost (Di martedì 26 gennaio 2021)? Di retroscena in queste ore se ne leggono tantissimi. La verità certa al momento è una sola Giuseppe, l’avvocato del popolo, ha annunciato all’ultimo consiglio dei ministri le dimissioni e si è recato al Colle per conferire col presidente della Repubblica, che ha ora la partita nelle sue mani. Tralasciando le possibili alternative che si spalancano dinnanzi al Capo dello Stato, vogliamo rilanciare una fresca indiscrezione di “Libero Quotidiano”. Una voce riguardanteche arriverebbe direttamente da: «C’è chi sostiene che ad horas starebbe tornando al centro la richiesta iniziale dei renziani a: più che “dacci il Mes” quotidiano, liberaci da». È ...

