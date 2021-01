Roberta Siragusa, il suo paese sconvolto dal femminicidio: “Qui episodi così violenti non sono mai accaduti” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Mia figlia non meritava questo”. Mamma Iana lo ha gridato a ripetizione dopo avere saputo che Roberta, la sua piccola di 17 anni, era stata trovata morta in burrone. E il suo fidanzato, il 18enne Pietro Morreale, ha confessato l’omicidio. “sono stato da loro appena appresa la notizia, la mamma gridava, il padre era fermo attonito, sotto shock. sono stati momenti che non avrei mai voluto vivere, che non avrei mai voluto che loro vivessero: tutto questo non doveva accadere”, Nicasio Di Cola, il sindaco di Caccamo (Palermo), dove è avvenuta la tragedia, parla al termine di una lunghissima giornata. Le troupe che hanno invaso il paesino di poco più di 8mila anime hanno spento i riflettori, e il primo cittadino si concede uno sfogo emotivo: “È stato straziante, mi creda”. Mamma, papà, il primogenito che da poco aveva compiuto 18 anni e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) “Mia figlia non meritava questo”. Mamma Iana lo ha gridato a ripetizione dopo avere saputo che, la sua piccola di 17 anni, era stata trovata morta in burrone. E il suo fidanzato, il 18enne Pietro Morreale, ha confessato l’omicidio. “stato da loro appena appresa la notizia, la mamma gridava, il padre era fermo attonito, sotto shock.stati momenti che non avrei mai voluto vivere, che non avrei mai voluto che loro vivessero: tutto questo non doveva accadere”, Nicasio Di Cola, il sindaco di Caccamo (Palermo), dove è avvenuta la tragedia, parla al termine di una lunghissima giornata. Le troupe che hanno invaso il paesino di poco più di 8mila anime hanno spento i riflettori, e il primo cittadino si concede uno sfogo emotivo: “È stato straziante, mi creda”. Mamma, papà, il primogenito che da poco aveva compiuto 18 anni e la ...

Nel filmato si vede la Fiat Punto del 19enne di Caccamo (Palermo) che passa e spassa nella zona dove è stato trovato il cadavere della giovane prima ...