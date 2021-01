Ritorno a scuola, dalla Campania appello per utilizzare 4000 bus privati per sostenere il trasporto locale (Di martedì 26 gennaio 2021) “Ci sono centinaia di imprese di noleggio bus, gran turismo e automobili, che danno lavoro a seimila persone. Da Napoli mandiamo un appello al governo perché dia la possibilità ai 4.000 bus di sostenere il trasporto pubblico locale”. Lo afferma Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania, che oggi ha incontrato il viceprefetto di Napoli dopo una manifestazione di circa 100 tra lavoratori e imprenditori del settore in Piazza del Plebiscito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 gennaio 2021) “Ci sono centinaia di imprese di noleggio bus, gran turismo e automobili, che danno lavoro a seimila persone. Da Napoli mandiamo unal governo perché dia la possibilità ai 4.000 bus diilpubblico”. Lo afferma Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti, che oggi ha incontrato il viceprefetto di Napoli dopo una manifestazione di circa 100 tra lavoratori e imprenditori del settore in Piazza del Plebiscito. L'articolo .

