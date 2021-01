Riqualificazione sismica per caserme dell’Esercito, Demanio sarà stazione appaltante (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFirmato oggi il piano operativo tra Agenzia del Demanio e Esercito Italiano per programmare e dare attuazione alle attività di prevenzione del rischio sismico sugli immobili statali in uso. L’accordo coinvolge 9 caserme dislocate in quattro regioni a elevato rischio sismico: Campania, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia. Si tratta complessivamente di 72 fabbricati in uso alla Difesa, ramo Esercito, sui quali eseguire le verifiche di vulnerabilità sismica, per cui l’Agenzia svolgerà la funzione di stazione appaltante e affiderà i servizi necessari ad effettuare le indagini e i rilievi ad operatori esterni attraverso l’avvio di una apposita gara che sarà suddivisa in 6 lotti. L’intesa si inserisce in una collaborazione istituzionale tra Ministero della Difesa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFirmato oggi il piano operativo tra Agenzia dele Esercito Italiano per programmare e dare attuazione alle attività di prevenzione del rischio sismico sugli immobili statali in uso. L’accordo coinvolge 9dislocate in quattro regioni a elevato rischio sismico: Campania, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia. Si tratta complessivamente di 72 fabbricati in uso alla Difesa, ramo Esercito, sui quali eseguire le verifiche di vulnerabilità, per cui l’Agenzia svolgerà la funzione die affiderà i servizi necessari ad effettuare le indagini e i rilievi ad operatori esterni attraverso l’avvio di una apposita gara chesuddivisa in 6 lotti. L’intesa si inserisce in una collaborazione istituzionale tra Ministero della Difesa ...

