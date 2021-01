Rinnovo Lautaro Martinez: non si è parlato della clausola rescissoria (Di martedì 26 gennaio 2021) C’è la volontà comune di proseguire fra Lautaro Martinez e l’Inter. La ricostruzione dell’incontro avvenuto oggi pomeriggio Emergono nuovi dettagli sull’incontro avvenuto oggi fra gli agenti di Lautaro Martinez e la dirigenza dell’Inter per discutere del Rinnovo di contratto dell’attaccante argentino. Come segnala Sky Sport, si è parlato solamente dell’ingaggio del giocatore con l’intenzione di trovare un accordo fino al 2024 con un adeguamento fino a raggiungere il tetto salariale della società nerazzurra. Non si è parlato, invece, della clausola rescissoria da 111 milioni di euro che al momento resta valida solamente per l’estero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) C’è la volontà comune di proseguire frae l’Inter. La ricostruzione dell’incontro avvenuto oggi pomeriggio Emergono nuovi dettagli sull’incontro avvenuto oggi fra gli agenti die la dirigenza dell’Inter per discutere deldi contratto dell’attaccante argentino. Come segnala Sky Sport, si èsolamente dell’ingaggio del giocatore con l’intenzione di trovare un accordo fino al 2024 con un adeguamento fino a raggiungere il tetto salarialesocietà nerazzurra. Non si è, invece,da 111 milioni di euro che al momento resta valida solamente per l’estero. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Rinnovo e adeguamento di contratto: l'esito dell'incontro tra l'#Inter e gli agenti di Lautaro #Martinez - FBiasin : Tra #Inter e agenti di #Lautaro, oggi, solo incontro interlocutorio. Per il rinnovo c'è tempo, ma anche nessun tipo di apprensione. - Gazzetta_it : #Lautaro, agenti in sede: incontro interlocutorio con la dirigenza per il rinnovo oltre il 2023. Se ne riparlerà pi… - Bubu_Inter : RT @DiMarzio: Rinnovo e adeguamento di contratto: l'esito dell'incontro tra l'#Inter e gli agenti di Lautaro #Martinez - mr_kubra : RT @NonConoscoVG: Arrivati da poco in sede gli agenti di Lautaro Martinez. Si parla del rinnovo e del ritocco della clausola. Anche Alessa… -