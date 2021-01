Rihanna twerka in lingerie e fa impazzire i social (Di martedì 26 gennaio 2021) Sexy e provocante, Rihanna è tornata sui social e li ha lasciati senza fiato. La cantante (ormai sempre più imprenditrice) è scesa in campo in prima persona per lanciare la sua linea di lingerie “Savage X Fenry”. Non c’è modella che tenga, è lei la testimonial perfetta per indossare reggiseni di pizzo trasparenti e accessori che accendono l’atmosfera. Tra twerking e strip tease bollenti ha messo in chiaro che in camera da letto è lei ad avere il controllo della situazione… Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 26 gennaio 2021) Sexy e provocante,è tornata suie li ha lasciati senza fiato. La cantante (ormai sempre più imprenditrice) è scesa in campo in prima persona per lanciare la sua linea di“Savage X Fenry”. Non c’è modella che tenga, è lei la testimonial perfetta per indossare reggiseni di pizzo trasparenti e accessori che accendono l’atmosfera. Tra twerking e strip tease bollenti ha messo in chiaro che in camera da letto è lei ad avere il controllo della situazione…

Quale miglior testimonial per lanciare la nuova collezione Savage X Fenty di San Valentino che non Rihanna stessa? La super star ha condiviso su Instagram un video davvero Not Safe At Work, dove balla ...

