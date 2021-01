Riforma dello Sport, la figuraccia è olimpica L'Italia rischia l'esclusione dai giochi di Tokyo (Di martedì 26 gennaio 2021) Domani la decisione, il pasticcio risale al governo giallo - verde. Se l'esecutivo non ridarà autonomia al Coni, niente inno né bandiere per i nostri atleti Leggi su quotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Domani la decisione, il pasticcio risale al governo giallo - verde. Se l'esecutivo non ridarà autonomia al Coni, niente inno né bandiere per i nostri atleti

DantiNicola : Grazie alla riforma dello sport Salvini-Spadafora che ha cancellato l'indipendenza del #CONI dalla politica, l'Ital… - Azione_it : Diciamo da mesi che la riforma dello #sport voluta dal Governo Conte I non solo genera caos in tutto il settore ma… - Linkiesta : Perché l’Italia può essere sospesa dalle #Olimpiadi (e cosa può fare per impedirlo). La riforma dello Sport voluta… - sulsitodisimone : RT @Linkiesta: Perché l’Italia può essere sospesa dalle #Olimpiadi (e cosa può fare per impedirlo). La riforma dello Sport voluta da Gianc… - pameladiverona : RT @FroioPietro: Dopo tre anni di malgoverno e smantellamento dello stato sociale, in piena pandemia, #Renzi si allea con la destra corrott… -