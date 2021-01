Riesci a trovare la seconda donna nella foto? L’83% delle persone non ce la fa (Di martedì 26 gennaio 2021) Vi piacciono i test visivi? Quello che vi proponiamo oggi è davvero particolare in quanto consiste in vere foto di paesaggi che nascondono delle persone, nello specifico delle figure di donna. L’artista tedesco Jörg Dustervald è specializzato in body painting, ovvero nel dipingere il corpo di modelli per inserirli poi in un contesto spesso naturale rendendoli parte del paesaggio, invisibili a prima vista. Le foto virali Dustervald ha realizzato delle opere stupefacenti celando la figura di una modella nel paesaggio circostante completamente mimetizzata, chiedendo poi ai suoi contatti social di trovarla; inutile dire che le foto sono diventate in poche ore un vero test virale visivo che ha spopolato sul web. Proviamo anche noi a metterci ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 26 gennaio 2021) Vi piacciono i test visivi? Quello che vi proponiamo oggi è davvero particolare in quanto consiste in veredi paesaggi che nascondono, nello specificofigure di. L’artista tedesco Jörg Dustervald è specializzato in body painting, ovvero nel dipingere il corpo di modelli per inserirli poi in un contesto spesso naturale rendendoli parte del paesaggio, invisibili a prima vista. Levirali Dustervald ha realizzatoopere stupefacenti celando la figura di una modella nel paesaggio circostante completamente mimetizzata, chiedendo poi ai suoi contatti social di trovarla; inutile dire che lesono diventate in poche ore un vero test virale visivo che ha spopolato sul web. Proviamo anche noi a metterci ...

ArieteEsaurita : Ma giulia che sta dando la colpa a dayane per quello che è successo con Tommaso? Ma riesci ad andare contro Tommaso… - coledoni : @mauriziocresce6 Ma come riesci a trovare tutte queste belle citazioni....Buona serata Maurizio - villanivincenzo : @Drittorovescio_ Se non riesci a trovare lavoro e non puoi avere una degna vita sociale... torna a casa tua, non me… - BingMadison : @victoireWFK @albuspotterfk perché albus ha detto che finivi con lui e ethan a bere, ma non può essere che tu non r… - Michela25015087 : @sabrina__sf Se riesci a trovare di qualità buona hahahaha -

Ultime Notizie dalla rete : Riesci trovare Riesci a trovare il pulcino tra le pecore? R101 La storia della famiglia della bebè trucidata

Identikit dei familiari di Gigliola Finzi, commemorata nella Giornata della Memoria: chi erano il babbo, la mamma, i nonni, secondo quanto raccontano gli organizzatori ...

The Next Three Days: trama e cast del film con Russell Crowe

Un approfondimento sul film The Next Three Days, interpretato da Russell Crowe, con curiosità sulla trama e il cast di attori.

Identikit dei familiari di Gigliola Finzi, commemorata nella Giornata della Memoria: chi erano il babbo, la mamma, i nonni, secondo quanto raccontano gli organizzatori ...Un approfondimento sul film The Next Three Days, interpretato da Russell Crowe, con curiosità sulla trama e il cast di attori.