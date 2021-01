Riceveva il reddito di cittadinanza ma girava in Ferrari: denunciato. A Brescia 23 indagati per aver preso il sussidio senza averne diritto (Di martedì 26 gennaio 2021) Viaggiava tra la Svizzera e l’Italia con una Ferrari cabriolet, promuoveva la sua attività sui social e partecipava a scommesse sportive. Nel frattempo percepiva il reddito di cittadinanza: per questo un 46enne di Brescia è stato denunciato nell’ambito di un’inchiesta che ha portato all’iscrizione di 23 persone nel registro degli indagati. L’accusa della Procura di Brescia è di aver indebitamente ottenuto il sussidio economico. Dall’inchiesta, svolta dalla Guardia di Finanza, è emerso che i 23 coinvolti hanno percepito, senza averne titolo, erogazioni per oltre 180mila euro. Tra i beneficiari della misura di sostegno economico, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Viaggiava tra la Svizzera e l’Italia con unacabriolet, promuoveva la sua attività sui social e partecipava a scommesse sportive. Nel frattempo percepiva ildi: per questo un 46enne diè statonell’ambito di un’inchiesta che ha portato all’iscrizione di 23 persone nel registro degli. L’accusa della Procura diè diindebitamente ottenuto ileconomico. Dall’inchiesta, svolta dalla Guardia di Finanza, è emerso che i 23 coinvolti hanno percepito,ne titolo, erogazioni per oltre 180mila euro. Tra i beneficiari della misura di sostegno economico, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di ...

Oltre all'uomo, la Procura di Brescia ha scoperto altre 22 persone che percepivano senza averne diritto il sussidio. Hanno ottenuto oltre 180 mila euro ...

Dichiara il falso per ottenere il reddito di cittadinanza, ma i carabinieri la scoprono grazie a Facebook e la denunciano. Sotto la lente dei militari agli ordini del maresciallo Raffaele ...

