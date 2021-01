Riapertura scuole in Veneto, le indicazioni per il ritorno in classe dal 1° febbraio. Nota (Di martedì 26 gennaio 2021) L'Ufficio Scolastico Regionale ha diffuso una Nota in cui si ricordano le istruzioni in vista della Riapertura delle scuole nel Veneto a partire dal 1° febbraio, come previsto dall'ordinanza regionale dello scorso 4 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 gennaio 2021) L'Ufficio Scolastico Regionale ha diffuso unain cui si ricordano le istruzioni in vista delladellenela partire dal 1°, come previsto dall'ordinanza regionale dello scorso 4 gennaio. L'articolo .

"Le scuole superiori saranno aperte il 1 febbraio, i ragazzi torneranno con la didattica in presenza". Lo ha detto il presidente facente funzione della regione Calabria, Nino Spirlì, nel corso di una ...

Variante inglese in Slovenia. aumentano i contagiati

Saliti a quattro i casi. Gli esperti: «La mutazione era presente già giorni fa» Il governo riapre le scuole: finiti gli screening fra insegnanti, si torna in classe ...

