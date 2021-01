Rezzato (Brescia) – Incidente sul lavoro: muore soffocato 44enne (Di martedì 26 gennaio 2021) Aveva 44 anni l’operaio, morto lunedì in un terribile Incidente sul lavoro: soffocato da tonnellate di sabbia e ghiaia, lascia la moglie e quattro figli E’ stato soffocato da tonnellate e tonnellate di sabbia e ghiaia il 44enne, l’operaio addetto all’escavatore morto sul colpo lunedì pomeriggio, mentre stava per concludere il turno di lavoro alla cava Leggi su periodicodaily (Di martedì 26 gennaio 2021) Aveva 44 anni l’operaio, morto lunedì in un terribilesulda tonnellate di sabbia e ghiaia, lascia la moglie e quattro figli E’ statoda tonnellate e tonnellate di sabbia e ghiaia il, l’operaio addetto all’escavatore morto sul colpo lunedì pomeriggio, mentre stava per concludere il turno dialla cava

maria1_e_basta : Padre di 4 figli. Ora come faranno? - NICOVENDOME55 : Rezzato: travolto dal carico di ghiaia, muore padre di 4 figli - matteomondini_ : Un’altra vita spezzata, un’altra famiglia versa lacrime amare!! Si lavora per vivere non per morire!! Queste morti… - giuvaggio : RT @qn_giorno: #Brescia #Rezzato Incidente mortale sul lavoro in provincia di Brescia: un operaio muore in una cava. - qn_giorno : #Brescia #Rezzato Incidente mortale sul lavoro in provincia di Brescia: un operaio muore in una cava. -