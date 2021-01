Responsabili | nasce gruppo Europeisti al Senato

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si è costituito, di fatto, ildeial. A quanto si apprende da fonti parlamentari in serata è stato raggiunto il numero base di dieciri. Ilsi chiama “Maie Centro Democratico” e, a quanto si apprende dalle stessi fonti, domani si costituirà anche alla Camera. La nascita ormai ufficiale del” dà una certa linfa politica all’operazione volenterosi ma, al momento, almeno a Palazzo Madama, a livello numerico è a saldo zero. Al, infatti, i dieci membri delhanno tutti votato la fiducia alle comunicazioni del premier Giuseppe Conte la scorsa settimana. Del, in realtà, non fa parte Sandra Lonardo che secondo alcune ...