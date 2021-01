Repubblica | Nonostante il percorso altalenante | il Napoli è ad appena 9 punti dalla prima

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 gennaio 2021) I numeri deldi questa stagione raccontano di unai limiti del comprensibile, simile a quello di un cavallo pazzo, ma che, stranamente, non l’ha penalizzata troppo in classifica. La squadra di Gattuso (dovendo ancora recuperare la sfida contro la Juventus) è difatti addal terzo posto e paradossalmente a 9 dal primo, a riprova di quanto la mancanza di continuità sia stata finora un problema più o meno serio per tutti. Stanno faticando pure le altre e per questo ha parzialmente pagato non fare mai calcoli L'articolo ilsta.