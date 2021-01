"Renzi? E' totalmente inaffidabile" Su Affari il nuovo affondo del M5S (Di martedì 26 gennaio 2021) "Se questo fosse un mondo perfetto, Renzi non dovrebbe tornare mai in maggioranza". Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore del Movimento 5 Stelle Gianmauro Dell'Olio commentando l'ipotesi che Italia Viva e l'ex premier tornino all'interno della maggioranza di governo sostenendo l'eventuale Conte ter. "La responsabilità della crisi è di Renzi, è lui che ha combinato tutto... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 26 gennaio 2021) "Se questo fosse un mondo perfetto,non dovrebbe tornare mai in maggioranza". Lo afferma adtaliani.it il senatore del Movimento 5 Stelle Gianmauro Dell'Olio commentando l'ipotesi che Italia Viva e l'ex premier tornino all'interno della maggioranza di governo sostenendo l'eventuale Conte ter. "La responsabilità della crisi è di, è lui che ha combinato tutto... Segui sutaliani.it

