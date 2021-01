Renzi | “Adesso governo di legislatura”

Leggi su dire

(Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – “Dopo giorni di fango contro di noi, tutto è più chiaro. Non è Italia Viva ad aver aperto una crisi: è l’Italia che deve affrontare una crisi da far tremare i polsi“. Matteo Renzi nella enews fa il punto prima di salire al Quirinale per le consultazioni con il Capo dello Stato. Per Renzi la gestione della crisi pandemica e di quella economica da parte del governo è stata largamente deficitaria: “Siamo tra i peggiori al mondo come PIL nel 2020, come rapporto popolazione/decessi per Covid, come numero di giorni di scuola persi dai ragazzi. Il Recovery Plan è l’ultima occasione: va colta adesso. Per il momento non è all’altezza delle nostre aspettative e soprattutto dei bisogni dell’Italia. Chiediamo un salto di qualità nella gestione della Res publica“.