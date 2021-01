Renault - De Meo: "Con l'elettrico auto molto più care nei prossimi anni" (Di martedì 26 gennaio 2021) Si discute ormai da anni su quali siano i freni all'adozione delle auto elettriche, oggetto di analisi e riflessioni, anche in chiave critica, da parte di manager del calibro di Akio Toyoda. Un aspetto, tuttavia, rimane sostanzialmente sotto traccia, anche per gli effetti distorsivi degli incentivi disponibili ormai in tutta Europa: i prezzi. Non è una questione di poco conto, visto che molte strategie commerciali delle aziende si basano sul pricing dei veicoli per renderli il più possibile competitivi. L'elettrificazione, però, riserva una brutta sorpresa per il mercato e ora alcuni tra i maggiori esponenti del settore stanno cercando di portarla alla luce. Ne ha parlato pochi giorni fa Carlos Tavares, ad di Stellantis, trovando oggi una sponda nel suo omologo della Renault, Luca De Meo: "Credo che le automobili, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 26 gennaio 2021) Si discute ormai dasu quali siano i freni all'adozione delleelettriche, oggetto di analisi e riflessioni, anche in chiave critica, da parte di manager del calibro di Akio Toyoda. Un aspetto, tuttavia, rimane sostanzialmente sotto traccia, anche per gli effetti distorsivi degli incentivi disponibili ormai in tutta Europa: i prezzi. Non è una questione di poco conto, visto che molte strategie commerciali delle aziende si basano sul pricing dei veicoli per renderli il più possibile competitivi. L'elettrificazione, però, riserva una brutta sorpresa per il mercato e ora alcuni tra i maggiori esponenti del settore stanno cercando di portarla alla luce. Ne ha parlato pochi giorni fa Carlos Tavares, ad di Stellantis, trovando oggi una sponda nel suo omologo della, Luca De Meo: "Credo che lemobili, ...

Testdriver_ : @LeitnerMaria Con il progetto di de meo, si, davvero. Nuovo brand, pilota fortissimo, Brivio (ex MotoGP) a condurre… - autologia_net : Un grande futuro per #Alpine. Il Gruppo #Renault ha svelato il futuro della marca Alpine. Il piano disegnato dal n… - FilippoAstone : Entro il 2025 #Renault lancerà 14 nuovi modelli: sette 100% #elettrici e sette nei segmenti C e D. Tutte le nuove v… - f1_notizie : La rivoluzione Renault parte con la R5 elettrica, de Meo: «Punto su tecnologia e persone»- - HMbyrepower : 14 modelli entro il 2025, di cui 7 100% elettrici: tutti i nuovi modelli saranno proposti in versione elettrica o i… -