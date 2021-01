Reithera, da Invitalia 81 milioni per il vaccino italiano. Ora pronti per la fase 2 per 100 milioni di dosi l'anno (Di martedì 26 gennaio 2021) Via libera all'accordo di sviluppo Invitalia - Reithera . Il Cda di Invitalia ha approvato il contratto presentato da Reithera che finanzia un investimento industriale e di ricerca da 81 milioni di ... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021) Via libera all'accordo di sviluppo. Il Cda diha approvato il contratto presentato dache finanzia un investimento industriale e di ricerca da 81di ...

TgLa7 : Vaccino italiano: ReiThera riceve 81 milioni da Invitalia. Ora pronti per la fase due - Agenzia_Ansa : #Vaccini, von der Leyen: 'I produttori rispettino i patti' Invitalia approva lo sviluppo di Reithera. Oms: 'Per Mod… - repubblica : Vaccino italiano: ReiThera riceve 81 milioni da Invitalia. Ora pronti per la fase due - gispedicato : RT @davcarretta: Ma guarda un po’: Invitalia investe in ReiThera. - MariaGiuliaDelf : RT @Barbaga3Gaetano: Vaccino italiano: ReiThera riceve 81 milioni da Invitalia. Ora pronti per la fase due -