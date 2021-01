Regolamento Inter-Milan Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio ai quarti (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Regolamento di Inter-Milan per quanto riguarda l’approdo in semifinale di Coppa Italia 2020/2021 in caso di pareggio non lascia ombra di dubbio in questo derby della Madonnina in programma per i quarti di finale della Coppa nazionale. Se tra nerazzurri e rossoneri dovesse finire con un risultato di parità si andrebbero a disputare i tempi supplementari, in caso di ulteriore stallo i calci di rigore per decretare la semifinalista. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Ildiper quanto riguarda l’approdo in semifinale di2020/2021 indinon lascia ombra di dubbio in questo derby della Madonnina in programma per idi finale dellanazionale. Se tra nerazzurri e rossoneri dovesse finire con un risultato di parità si andrebbero a disputare i tempi supplementari, indi ulteriore stallo i calci di rigore per decretare la semifinalista. SportFace.

SilviaPrato1 : RT @GiudaRossi: @MarcelloChirico @RobertaSantama4 @GoalItalia Ma poi secondo quale tipo di regolamento non dovrebbe più arbitrare l'Inter? - ERYREY72 : RT @GiudaRossi: @MarcelloChirico @RobertaSantama4 @GoalItalia Ma poi secondo quale tipo di regolamento non dovrebbe più arbitrare l'Inter? - GiudaRossi : @MarcelloChirico @RobertaSantama4 @GoalItalia Ma poi secondo quale tipo di regolamento non dovrebbe più arbitrare l'Inter? - miciomannaro : RT @massimo_macs: Come fai a non dare il secondo giallo su un fallo doppio, reiterato, da dietro e sulla caviglia? #Maresca non voleva, a… - SoloCristy : @irrisolvibile Si fa anche il regolamento in campo. Se ti chiami Barella Niccolò al massimo un giallo a partita se… -

Ultime Notizie dalla rete : Regolamento Inter Regolamento quarti di finale Coppa Italia: cosa succede in caso di parità al 90’ Sport Fanpage Tabellone Coppa Italia 2020/21, chi va in semifinale: il calendario delle partite per i quarti

È iniziata la fase finale della Coppa Italia 2020-2021. Le 8 squadre che hanno avuto accesso ai quarti di finale si sfideranno per superare il ...

Regolamento Inter-Milan Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio ai quarti

Il regolamento di Inter-Milan per quanto riguarda l’approdo in semifinale di Coppa Italia 2020/2021 in caso di pareggio non lascia ombra di dubbio in questo derby della Madonnin ...

È iniziata la fase finale della Coppa Italia 2020-2021. Le 8 squadre che hanno avuto accesso ai quarti di finale si sfideranno per superare il ...Il regolamento di Inter-Milan per quanto riguarda l’approdo in semifinale di Coppa Italia 2020/2021 in caso di pareggio non lascia ombra di dubbio in questo derby della Madonnin ...