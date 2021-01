Reggio Emilia dedica una piazza a “Kobe e Gianna Bryant”: folla di tifosi alla cerimonia. L’aneddoto dell’ex patron della Reggiana (Di martedì 26 gennaio 2021) Una piccola folla di tifosi si è riunita oggi a Reggio Emilia per celebrare il campione dell’Nba, Kobe Bryant e la figlia Gianna, scomparsi esattamente un anno fa a causa di un incidente areo. Dopo il sindaco, Luca Vecchi, ha preso la parola l’ex patron della Pallacanestro Reggiana, oggi fra i 5 soci, Stefano Landi. “Kobe è stato un grande, è stato un numero uno. È motivo di orgoglio e di grande soddisfazione poter regalare un pezzo della nostra città a un grandissimo campione dello sport”, ha detto, raccontando poi un simpatico aneddoto sul cestista. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Una piccoladisi è riunita oggi aper celebrare il campione dell’Nba,e la figlia, scomparsi esattamente un anno fa a causa di un incidente areo. Dopo il sindaco, Luca Vecchi, ha preso la parola l’excanestro, oggi fra i 5 soci, Stefano Landi. “è stato un grande, è stato un numero uno. È motivo di orgoglio e di grande soddisfazione poter regalare un pezzonostra città a un grandissimo campione dello sport”, ha detto, raccontando poi un simpatico aneddoto sul cestista. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkySport : Kobe Bryant, Reggio Emilia intitola una piazza a lui e alla figlia Gianna. VIDEO - MediasetTgcom24 : Reggio Emilia intitola una piazza a Kobe Bryant e alla figlia #kobe - juventusfc : ?? Juan non è più sottoposto al regime di isolamento, raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia… - Alessan59592267 : RT @parallelecinico: Reggio Emilia. Per sempre. - DonaPinna : RT @parallelecinico: Reggio Emilia. Per sempre. -