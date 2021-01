Regeni, udienza fissata per il 29 aprile. I pm: “Oltre i quattro 007, almeno altre 13 persone coinvolte” (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono quattro gli 007 egiziani per cui è stato chiesto il processo in merito alla morte di Giulio Regeni. L’udienza è fissata per il prossimo 29 aprile. I nomi sono ormai noti: si tratta di Tariq Sabir, e di Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. La prima questione da affrontare davanti al giudice dell’udienza preliminare sarà l’assenza dell’elezione di domicilio per gli imputati. Il gup dovrà, infatti, affrontare questo tema oggetto di rogatoria della procura di Roma firmata dal procuratore Michele Prestipino e dal pm Sergio Colaiocco nell’aprile del 2019 e più volte sollecitata nel corso degli incontri con le autorità egiziane. In questi cinque anni di indagini e depistaggi, sono tanti i nomi che sono stati affiancati al povero Giulio ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021) Sonogli 007 egiziani per cui è stato chiesto il processo in merito alla morte di Giulio. L’per il prossimo 29. I nomi sono ormai noti: si tratta di Tariq Sabir, e di Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. La prima questione da affrontare davanti al giudice dell’preliminare sarà l’assenza dell’elezione di domicilio per gli imputati. Il gup dovrà, infatti, affrontare questo tema oggetto di rogatoria della procura di Roma firmata dal procuratore Michele Prestipino e dal pm Sergio Colaiocco nell’del 2019 e più volte sollecitata nel corso degli incontri con le autorità egiziane. In questi cinque anni di indagini e depistaggi, sono tanti i nomi che sono stati affiancati al povero Giulio ...

