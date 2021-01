Recovery | Fitch | rischi per rating Italia se non usa bene fondi Ue

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "Se l'non dovesse riuscire a usare le risorse del Next Generation Ue per sostenere le prospettive di crescita del pil a medio termine, questo potrebbe esercitare pressioni al ribasso sul suosovrano". Lo segnala l'agenziain un commento alla situazione politicana, ricordando che questo è uno degli elementi in grado di far scattare un downgrade identificato in occasione della decisione - a dicembre 2020 - di confermare a BBB- ilsul nostro debito.