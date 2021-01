Razzismo, la Disney censura “Dumbo”, “Peter Pan” e “Gli Aristogatti” (Di martedì 26 gennaio 2021) I classici Disney “Dumbo”, “Peter Pan” e “Gli Aristogatti” saranno vietati ai minori di 7 anni perché accusati di trasmettere stereotipi e messaggi dannosi e razzisti. La Disney ha messo “il bollino rosso” ai suoi classici. “Dumbo”, “Peter Pan” e “Gli Aristogatti” vietati ai minori di 7 anni perché “trasmettono stereotipi e messaggi dannosi e Leggi su 2anews (Di martedì 26 gennaio 2021) I classici”, “Pan” e “Gli” saranno vietati ai minori di 7 anni perché accusati di trasmettere stereotipi e messaggi dannosi e razzisti. Laha messo “il bollino rosso” ai suoi classici. “”, “Pan” e “Gli” vietati ai minori di 7 anni perché “trasmettono stereotipi e messaggi dannosi e

