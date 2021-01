Ravenna, individuati casi di influenza aviaria in un allevamento familiare a Lugo (Di martedì 26 gennaio 2021) Come riporta "Ravenna Today" , è stata istituita per 21 giorni una zona di protezione con un raggio di tre chilometri dall'allevamento e per 30 giorni una zona di sorveglianza con un raggio di 10 ... Leggi su fanpage (Di martedì 26 gennaio 2021) Come riporta "Today" , è stata istituita per 21 giorni una zona di protezione con un raggio di tre chilometri dall'e per 30 giorni una zona di sorveglianza con un raggio di 10 ...

Dei casi di influenza aviaria sono stati individuati in un allevamento familiare a Lugo, nella provincia di Ravenna ...

