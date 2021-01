Ragazza disabile violentata e filmata (Di martedì 26 gennaio 2021) Scioccante quanto accaduto a Maddaloni, in Campania, dove una Ragazza disabile di 22 anni è stata segregata, picchiata e violentata da tre persone le quali hanno filmato tutto. Due uomini di 63 e 35 anni e una donna di 31, sono stati arrestati ieri, lunedì 25 gennaio 2021. Ragazza disabile violentata – photo credits: ilriformista.itLe ricerche sono partite subito dopo la denuncia di scomparsa della giovane. Il padre infatti, non riuscendo nemmeno a contattarla sul telefono cellulare, si è rivolto al Commissariato di polizia di Maddaloni. Dopo qualche giorno, la Ragazza è stata ritrovata nella sua abitazione, dove era stata accompagnata da uno dei suoi aguzzini. Dal racconto della 22enne – affetta da un ritardo intellettivo e cognitivo– , è emerso come i tre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Scioccante quanto accaduto a Maddaloni, in Campania, dove unadi 22 anni è stata segregata, picchiata eda tre persone le quali hanno filmato tutto. Due uomini di 63 e 35 anni e una donna di 31, sono stati arrestati ieri, lunedì 25 gennaio 2021.– photo credits: ilriformista.itLe ricerche sono partite subito dopo la denuncia di scomparsa della giovane. Il padre infatti, non riuscendo nemmeno a contattarla sul telefono cellulare, si è rivolto al Commissariato di polizia di Maddaloni. Dopo qualche giorno, laè stata ritrovata nella sua abitazione, dove era stata accompagnata da uno dei suoi aguzzini. Dal racconto della 22enne – affetta da un ritardo intellettivo e cognitivo– , è emerso come i tre ...

