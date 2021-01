Rafa Benitez, il calcio europeo ha bisogno di te (Di martedì 26 gennaio 2021) Il ritorno di Rafa Benitez su piazza è una notizia importante per il calcio europeo. La notizia dell’interruzione del rapporto di lavoro con la squadra cinese del Dalian, non può che essere salutata con soddisfazione per chiunque ami questo sport. Benitez è una risorsa culturale e di competenze. Un allenatore che non ha mai smesso di studiare e di aggiornarsi. Che ha segnato momenti storici in due piazze: Valencia e Liverpool. Che viene ricordato con nostalgia a Newcastle e che anche in Italia ha lasciato il segno. Ha diviso le due piazze in cui ha allenato: la Milano interista e Napoli. A Napoli, dopo essere stato aspramente criticato (soprattutto dall’ala neoborbonica del tifo), è stato col tempo rivalutato. È lui che ha fatto compiere al Napoli una rivoluzione copernicana. Fu una felicissima ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 gennaio 2021) Il ritorno disu piazza è una notizia importante per il. La notizia dell’interruzione del rapporto di lavoro con la squadra cinese del Dalian, non può che essere salutata con soddisfazione per chiunque ami questo sport.è una risorsa culturale e di competenze. Un allenatore che non ha mai smesso di studiare e di aggiornarsi. Che ha segnato momenti storici in due piazze: Valencia e Liverpool. Che viene ricordato con nostalgia a Newcastle e che anche in Italia ha lasciato il segno. Ha diviso le due piazze in cui ha allenato: la Milano interista e Napoli. A Napoli, dopo essere stato aspramente criticato (soprattutto dall’ala neoborbonica del tifo), è stato col tempo rivalutato. È lui che ha fatto compiere al Napoli una rivoluzione copernicana. Fu una felicissima ...

napolista : Rafa #Benitez, il calcio europeo ha bisogno di te Il Napolista saluta con giubilo il ritorno sul mercato di un uom… - JosiphOliver : RT @BobbyMcflyy: @JosiphOliver @Ric1926_ È un invasione di Rafa Benitez qua. Sono per caso in paradiso? - BobbyMcflyy : @JosiphOliver @Ric1926_ È un invasione di Rafa Benitez qua. Sono per caso in paradiso? - cefaliello_luca : RT @areanapoliit: ?? CORRIERE - Telefonata De Laurentiis-Benitez! La risposta di Rafa I dettagli: - zelluso74 : @ZZiliani Se è per questo, il testimone di lui è Rafa Benitez -