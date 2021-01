**Quirinale: Prodi, Berlusconi personalità controversa per Presidenza Repubblica'** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Non ritengo che Berlusconi abbia la maggioranza per andare al Quirinale, però tutto può avvenire in questo quadro politico. Di solito al Quirinale vanno persone meno controverse, proprio perché la funzione del nostro Presidente della Repubblica è quello di aiutare una convergenza e non una polarizzazione del sistema". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite della trasmissione 'Studio 24' su Rainews 24. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Non ritengo cheabbia la maggioranza per andare al Quirinale, però tutto può avvenire in questo quadro politico. Di solito al Quirinale vanno persone meno controverse, proprio perché la funzione del nostro Presidente dellaè quello di aiutare una convergenza e non una polarizzazione del sistema". Lo ha affermato Romano, ospite della trasmissione 'Studio 24' su Rainews 24.

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Prodi Il mistero dei 101 franchi tiratori che sabotarono Prodi per il Quirinale Corriere della Sera INCHIESTE E TRAME TRA GIUDICI E POLITICI: ECCO TUTTA LA VERITA’ DI PALAMARA

di ALESSANDRO SALLUSTI Il governo Conte due cade oggi per sua debolezza ma anche, e non è una coincidenza, perché stava andando a sbattere sull'iceberg della giustizia (domani è in agenda il voto sull ...

Live crisi di governo, concluso il Cdm, Conte verso il Quirinale per le dimissioni

Si è appena concluso il Consiglio dei ministri in cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato ai ministri l'intenzione di dimettersi. Tra poco il capo del Governo salirà al Colle pe ...

