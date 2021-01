Quirinale, le comunicazione del segretario Zampetti: “Governo rimane in carica per affari correnti. Consultazioni da mercoledì 26” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto”. Lo ha comunicato il segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. “Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo delil presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni delda lui presieduto”. Lo ha comunicato ilgenerale della presidenza della Repubblica, Ugo. “Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato ilre inper il disbrigo degli” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

