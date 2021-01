Quirinale: Conte ha rassegnato dimissioni, consultazioni domani. Il video (Di martedì 26 gennaio 2021) Quirinale: Conte ha rassegnato dimissioni, consultazioni domani Roma, 26 gen. (askanews) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni durante l’incontro al Quirinale col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La ha comunicato ufficialmente il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti. “Il presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti”, ha detto secondo la formula di rito. Le consultazioni cominceranno il pomeriggio del 27 gennaio. (Testo e video Askanews) Leggi su formiche (Di martedì 26 gennaio 2021)haRoma, 26 gen. (askanews) – Il presidente del Consiglio Giuseppehaledurante l’incontro alcol presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La ha comunicato ufficialmente il segretario generale delUgo Zampetti. “Il presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti”, ha detto secondo la formula di rito. Lecominceranno il pomeriggio del 27 gennaio. (Testo eAskanews)

