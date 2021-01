Qui 20enne e già bellissimo | oggi a 81 anni è il re delle fiction italiane

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Chi è l’attore in foto? – Solonotizie24Occhi blu e sguardo profondo, queste sono le due cose che possiamo subito notare nella foto che in queste ore sta facendo il giro del web. Un’immagine che ritrae un uomo, e che nel corso della sua carriera ha ammaliato il popolo femminile e conquistato il cinema, sia in Italia oltre oceano… avete capito chi è? Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, in queste ore a catturare l’attenzione del popolo del web troviamo una foto molto particolare. L’immagine in questione ritrae un uomo che negliabbiamo imparato a conoscere molto bene grazie ai film che hanno segnato la storia del cinema western e che, ancora, sono un must per gli amanti del genere e non solo. L’uomo nella foto avrà avuto poco più che vent’, ma è impossibile non ...