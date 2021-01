Quanto sono belle le donne della politica italiana? (Di martedì 26 gennaio 2021) Ma la domanda vera è: come fanno ad esser così belle? Le donne della politica italiana si avvalgono di medicina estetica o chirurgia estetica per migliorare il loro look? Come sapete da sempre seguo le sfilate da Milano Moda Donna, al Pitti a Firenze così come gli eventi di Altaroma. E mille volte ho avuto modo di vedere nel parterre, tra star della TV e del jet set, numerose donne della politica. Al momento però le guardo con occhi diversi… e mi faccio mille domande alle quali voglio dare risposta. Ma come fanno ad esser così belle le donne della politica italiana? Sarà che è passato qualche anno anche per me, e sarà che tra tante bellissime modelle ... Leggi su formiche (Di martedì 26 gennaio 2021) Ma la domanda vera è: come fanno ad esser così? Lesi avvalgono di medicina estetica o chirurgia estetica per migliorare il loro look? Come sapete da sempre seguo le sfilate da Milano Moda Donna, al Pitti a Firenze così come gli eventi di Altaroma. E mille volte ho avuto modo di vedere nel parterre, tra starTV e del jet set, numerose. Al momento però le guardo con occhi diversi… e mi faccio mille domande alle quali voglio dare risposta. Ma come fanno ad esser cosìle? Sarà che è passato qualche anno anche per me, e sarà che tra tante bellissime modelle ...

Tra le domande esistenziali del 2021 ci sono tutte quelle che riguardano da vicino la nostra salute, figlie della pandemia che non ci abbandonano nemmeno a un anno di distanza dal suo inizio. Le masch ...

Che Brooklyn Beckham (21 anni) sia cotto a puntino di Nicola Peltz (24 anni) è ormai più che assodato e l’ennesima riprova di quanto il figlio di David e Victoria Beckham sia innamorato della fidanzat ...

