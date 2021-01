Quali sono le zone rosso scuro in Italia e in Europa (Di martedì 26 gennaio 2021) Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Veneto, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, sarebbero le tre Regioni Italiane a colorarsi di rosso scuro e ad essere sottoposte all'obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell'Unione Europea. È quanto propone Bruxelles sulla base degli dati raccolti dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: i dati risalgono al 17 gennaio e hanno tracciato una nuova mappa del contagio in Europa mostrata in anteprima dal commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders. La Ue adotta i colori per circoscrivere in zone epidemiologiche il continente, ma con le zone grigie, arancioni e rosse introduce pure quelle rosso scuro per indicare le aree in cui il coronavirus circola a ... Leggi su gqitalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Veneto, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, sarebbero le tre Regionine a colorarsi die ad essere sottoposte all'obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell'Unione Europea. È quanto propone Bruxelles sulla base degli dati raccolti dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: i dati risalgono al 17 gennaio e hanno tracciato una nuova mappa del contagio inmostrata in anteprima dal commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders. La Ue adotta i colori per circoscrivere inepidemiologiche il continente, ma con legrigie, arancioni e rosse introduce pure quelleper indicare le aree in cui il coronavirus circola a ...

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Bonus, quali sono le agevolazioni e gli aiuti che è possibile richiedere senza Isee Sky Tg24 Vaccino Covid, da Fiano Romano a Tivoli fino alla Sabina: i dettagli del piano dall'8 febbraio

A Fiano Romano, Comune scelto come uno dei cento poli regionali per la somministrazione del vaccino anti Covid-19, si partirà per ora con 70 dosi al giorno dall’8 febbraio per gli ...

Quattro anziani morti di Covid nella casa di riposo sequestrata

CASTELLALTO – Nelle ultime settimane all’interno della casa di riposo abusiva di Castellalto si è generato un focolaio di Covid-19 che ha riguardato una ventina di persone tra ospiti – quasi tutti con ...

