Qualcuno ha usato lo smartphone della donna suicida per un video hot tempo dopo che era morta (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - L'iPhone di T.C., la 31enne trovata senza vita nella sua casa della provincia di Napoli, dopo il sequestro è stato acceso, sbloccato e utilizzato per oltre un'ora. A comunicare la notizia sono stati gli esperti informatici dell'Emme Team, la società che insieme con l'avvocato della madre della vittima, Salvatore Pettirossi, stanno facendo indagini sulla morte della donna. T.C., secondo una prima ricostruzione dei fatti, si era tolta la vita impiccandosi con un foulard dopo la diffusione sul web di alcuni suoi video hot diventati virali. Stando a quanto dicono i consulenti del team statunitense, "gli investigatori riferirono di non essere riusciti ad accedere al suo cellulare a causa del codice pin". I tecnici informatici però sostengono invece ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - L'iPhone di T.C., la 31enne trovata senza vita nella sua casaprovincia di Napoli,il sequestro è stato acceso, sbloccato e utilizzato per oltre un'ora. A comunicare la notizia sono stati gli esperti informatici dell'Emme Team, la società che insieme con l'avvocatomadrevittima, Salvatore Pettirossi, stanno facendo indagini sulla morte. T.C., secondo una prima ricostruzione dei fatti, si era tolta la vita impiccandosi con un foulardla diffusione sul web di alcuni suoihot diventati virali. Stando a quanto dicono i consulenti del team statunitense, "gli investigatori riferirono di non essere riusciti ad accedere al suo cellulare a causa del codice pin". I tecnici informatici però sostengono invece ...

