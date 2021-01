Prodigal Son 2: Alan Cumming apparirà in due episodi della serie (Di martedì 26 gennaio 2021) Alan Cumming reciterà in due episodi di Prodigal Son 2, la serie con protagonisti Tom Payne e Michael Sheen prodotta per Fox. Prodigal Son 2 avrà tra i propri protagonisti anche Alan Cumming, attore che apparirà in due delle puntate inedite dello show targato Fox. Tra le new entry della nuova stagione, come annunciato poche settimane fa, ci sarà anche il premio Oscar Catherine Zeta Jones. In Prodigal Son l'attore Alan Cumming avrà la parte di un personaggio chiamato Simon Hoxley: un agente dell'Europol contraddistinto da una grande sicurezza in se stesso e una certa dose di arroganza. Il personaggio è soprannominato anche The MindSleuth, titolo della ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021)reciterà in duediSon 2, lacon protagonisti Tom Payne e Michael Sheen prodotta per Fox.Son 2 avrà tra i propri protagonisti anche, attore chein due delle puntate inedite dello show targato Fox. Tra le new entrynuova stagione, come annunciato poche settimane fa, ci sarà anche il premio Oscar Catherine Zeta Jones. InSon l'attoreavrà la parte di un personaggio chiamato Simon Hoxley: un agente dell'Europol contraddistinto da una grande sicurezza in se stesso e una certa dose di arroganza. Il personaggio è soprannominato anche The MindSleuth, titolo...

