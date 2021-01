Probabili formazioni Torino-Fiorentina: ventesima giornata Serie A 2020/2021 (Di martedì 26 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Torino-Fiorentina, match della ventunesima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 20:45 di venerdì 29 gennaio nella cornice dello stadio Grande Torino. C’è grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti per lo stesso obiettivo: allontanarsi dalla zona salvezza. Torino – Spazio al 3-5-2 con Zaza e Belotti in attacco. Singo e Rodriguez pronti a partire sulle corsie laterali mentre Nkoulou e Vojvoda sono gli unici indisponibili. Fiorentina – Favorito Ribery su Kouamé. Così come Callejon è avanti su Bonaventura. Pochi dubbi e zero indisponibili per Prandelli che cerca vittorie per la salvezza. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Ledi, match della ventunesimadi. Fischio d’inizio alle 20:45 di venerdì 29 gennaio nella cornice dello stadio Grande. C’è grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti per lo stesso obiettivo: allontanarsi dalla zona salvezza.– Spazio al 3-5-2 con Zaza e Belotti in attacco. Singo e Rodriguez pronti a partire sulle corsie laterali mentre Nkoulou e Vojvoda sono gli unici indisponibili.– Favorito Ribery su Kouamé. Così come Callejon è avanti su Bonaventura. Pochi dubbi e zero indisponibili per Prandelli che cerca vittorie per la salvezza. Le...

