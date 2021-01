zazoomblog : Primo indice di approvazione di Biden è del 63% - #Primo #indice #approvazione #Biden - GesuinoCardu : RT @Giandom84354994: Andate a cagare voi, i tamponi, i colori, le regioni, il CTS, Conte, ktm e ktsm. - angelo_ra_ : RT @Giandom84354994: Andate a cagare voi, i tamponi, i colori, le regioni, il CTS, Conte, ktm e ktsm. - AretusaMoro : RT @Giandom84354994: Andate a cagare voi, i tamponi, i colori, le regioni, il CTS, Conte, ktm e ktsm. - fjadanza : RT @Giandom84354994: Andate a cagare voi, i tamponi, i colori, le regioni, il CTS, Conte, ktm e ktsm. -

Ultime Notizie dalla rete : Primo indice

Primocanale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 gen - A novembre, i prezzi delle case negli Stati Uniti hanno continuato a crescere e lo hanno fatto a un passo che non si vedeva da oltre sei anni, vista ...Il primo indice di approvazione di Biden mostra che la maggioranza degli americani crede in lui. Infatti l'indice è del 63%.