Presa la banda del finto incidente | così hanno truffato anziani per 140000 euro

(Di martedì 26 gennaio 2021) Si fingevano un maresciallo o un avvoccato per raggiraree truffarli. Decine e decine i casi accertati a Romacome nella Regione Friuli Venezia Giulia. Dopo una accurata indagine, all'...

Dalle prime ore del mattino, a Modena, Reggio Emilia e Rovigo, i carabinieri del comando provinciale di Modena stanno conducendo un'operazione per l'esecuzione di provvedimenti cautelari personali - 4 ...Decine e decine i casi accertati nella Capitale così come nella Regione Friuli Venezia Giulia Si fingevano un maresciallo o un avvoccato per raggirare anziani e truffarli. Decine e decine i casi accer ...