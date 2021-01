Premier League | il Chelsea vuole spazzare via la crisi | Tuchel la giusta medicina per il dopo Lampard?

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La notizia dell'esonero di Frankha scosso l'ambientecreando parecchio clamore.L'allontanamento da parte del tecnico inglese è stato sicuramente d'impatto, ma non certamente sorprendentegli ultimi risultati negativi ottenuti dai Blues in. L'andamento della squadra londinese nelle ultime settimane, infatti, non ha rispecchiato il reale valore della rosa., ufficiale l’ingaggio di Thomas: l’ex PSG sbarca a LondraPer spiegare in maniera chiara il progetto dei Blues bisogna però tornare indietro alla scorsa stagione. Un campionato fatto di alti e bassi, con l'ottenimento del pass per la Champions. In questo modo si era dato vita a un nuovo progetto che si è subito basato sui giovani, ma soprattuto ...