Poster retrò ispirati dalle citazioni di The Mandalorian

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 26 gennaio 2021) Si chiama Butcher Billy, è brasiliano ed è un artista. Le sue creazioni sono, ma non come gli altri. Le sue illustrazioni infatti sono ispirate dalla serie appena conclusa The, e da uno dei suoi personaggi più amati, Baby Yoda., perché The? Al termine della seconda stagione di The, il fandom di Star Wars ha rinfocolato la passione dei fan. Questo ha scatenato la fantasia dell’artista Butcher Billy, che ha creato una serie diper celebrare il successo della serie. In particolare, Billy si è concentrato sul personaggio diventato già iconico, protagonista di infiniti meme e interpretazioni fanmade: il piccolo Baby Yoda, dagli adorabili occhi grandi quasi ...